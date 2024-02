February 10, 2024 / 05:05 PM IST

బెంగళూరు: ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోని ఆపరేషన్‌ థియేటర్‌లో ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌ నిర్వహించారు. (Pre-Wedding Shoot In Operation Theatre) ఒక డాక్టర్‌ తనకు కాబోయే భార్యతో కలిసి మాక్‌ ఆపరేషన్‌ చేస్తున్నట్లు నటించాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. స్పందించిన ప్రభుత్వం ఆ డాక్టర్‌ను సస్పెండ్‌ చేసింది. కర్ణాటకలోని చిత్రదుర్గ జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. భరమసాగర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో డాక్టర్ అభిషేక్‌ కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన పని చేస్తున్నాడు. ఒక మహిళతో అతడికి పెళ్లి జరుగనున్నది.

కాగా, డాక్టర్‌ అభిషేక్‌ కాబోయే భార్యతో కలిసి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఆపరేషన్‌ థియేటర్‌లో ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌ నిర్వహించాడు. ఒక వ్యక్తికి సర్జరీ చేస్తున్నట్లు నటించాడు. కాబోయే భార్య ఆ డాక్టర్‌కు సహకరించడంతోపాటు అతడి నుదిటిపై చెమటను దూదితో తుడుస్తుంది. ఆ తర్వాత మాక్‌ సర్జరీలో పాల్గొన్న రోగి పైకి లేచి నవ్వి తిరిగి పడుకుంటాడు. దీంతో డాక్టర్‌ అభిషేక్‌, కాబోయే భార్యతోపాటు ఆపరేషన్ థియేటర్‌లో ఉన్న లైటింగ్‌, ఫొటో, వీడియో షూటింగ్‌ సిబ్బంది నవ్వుకుంటారు.

మరోవైపు ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఆపరేషన్‌ థియేటర్‌లో ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌ నిర్వహించిన ఆ డాక్టర్‌ తీరుపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. దీంతో కర్ణాటక ఆరోగ్య మంత్రి దినేష్ గుండూరావు స్పందించారు. డాక్టర్ అభిషేక్‌ను వెంటనే తొలగించాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ప్రజలకు సేవ చేయడానికని, వ్యక్తిగత నిశ్చితార్థాల కోసం కాదని మండిపడ్డారు. క్రమశిక్షణా రాహిత్యానికి పాల్పడితే సహించబోమని హెచ్చరించారు.

A doctor’s pre-wedding photoshoot in a govt hospital’s operation theatre in #Bharamasagar of #Chitradurga. Dr. Abhishek, a contract physician, performed a ‘surgery’ with his fiancee.

DHO says it was unused OT & issues notice to the administrator.#Karnataka #PreWeddingShoot pic.twitter.com/Eve0g3K9p1

