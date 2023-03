March 11, 2023 / 09:34 AM IST

బెంగుళూరు: క‌ర్నాట‌కు చెందిన కాంగ్రెస్ పార్టీ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ ద్రువ‌నారాయ‌ణ క‌న్నుమూశారు. గుండెనొప్పి రావ‌డంతో ఇవాళ ఉద‌యం 6.40 నిమిషాల‌కు ఆయ‌న్ను ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు. అయితే ద్రువ‌నారాయ‌ణ ప్రాణాలు విడిచిన‌ట్లు డీఆర్ఎంఎస్ హాస్పిట‌ల్ డాక్ట‌ర్ మంజునాథ్ తెలిపారు. ఛాతిలో నొప్పి రాగానే ఆయ‌న డ్రైవ‌ర్‌కు ఫోన్ చేశాడు. కారులో త‌ర‌లిస్తున్న స‌మ‌యంలోనే ద్రువ‌నారాయ‌ణ ర‌క్తం కక్కుకున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. తీవ్ర స్థాయిలో బ్లీడింగ్ జ‌రిగింది.

No words can describe the irrepairable loss of our ever smiling friend, our leader & easily the most dedicated foot soldier of Congress, Sh. Dhruvanarayan.

Dedicated to the cause of poor, an avid champion of downtrodden, we will miss u forever my friend. RIP

ओम् शांति🙏 pic.twitter.com/JTlN9Hrxmz

