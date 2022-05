హత్యతోపాటు పలు కేసులు… నిందితుడి అక్రమ ఆస్తులను కూల్చేసిన అధికారులు

May 21, 2022 / 06:44 PM IST

లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్‌లో బుల్డోజర్‌తో ఇళ్లు, నిర్మాణాల కూల్చివేతలు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా హత్యతోపాటు పలు కేసులు ఉన్న ఒక నిందితుడి అక్రమ ఆస్తులను అధికారులు కూల్చి వేశారు. యూపీలోని కాన్పూర్‌లో ఈ ఘటన జరిగింది. మహ్మద్ ఆసిఫ్ అలియాస్ పప్పు స్మార్ట్‌పై పలు కేసులు ఉన్నాయి. హత్య, దోపిడీ, బలవంతపు వసూళ్లు వంటి అనేక కేసులు అతడిపై నమోదయ్యాయి.

దీంతో కాన్పూర్ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్, జిల్లా యంత్రాంగం కలిసి మహ్మద్‌ ఆసిఫ్‌పై చర్యలు చేపట్టింది. అధికారులు బుల్డోజర్‌తో అతడి ఆస్తుల వద్దకు చేరుకున్నారు. నేరాల నియంత్రణలో భాగంగా నిందితుల అక్రమ ఆస్తుల కూల్చివేతకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన చట్టం ప్రకారం ఆసిఫ్‌పై చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు చదివి వినిపించారు. అనంతరం జేసీబీతో షాపుల నిర్మాణాన్ని కూల్చి వేశారు. ఈ సందర్భంగా ఇద్దరు వ్యక్తులు డప్పులు మోగించారు.

మరోవైపు ఎలాటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరుగకుండా పోలీసులను భారీగా మోహరించారు. కాగా, స్థానికులతోపాటు పోలీసులు కూడా ఈ కూల్చివేతలను తమ మొబైల్‌ ఫోన్‌లో రికార్డు చేశారు. దీంతో ఈ వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

#WATCH | UP: Kanpur Municipal Corporation along with district administration carried out a demolition drive over the illegal properties of one Mohammad Asif alias Pappu Smart, says officials

Several cases including of murder, loot and extortion are registered against him. pic.twitter.com/nmIFNqj3sy

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 21, 2022