March 25, 2024 / 12:54 PM IST

Kangana Ranaut | రంగుల పండుగ హోలీ (Holi)ని దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఒకరిపై ఒకరు రంగులు చల్లుకుంటూ సందడి చేస్తున్నారు. పలువురు సినీ తారలు, రాజకీయ నాయకులు కూడా ఈ వేడుకలను కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటున్నారు. బాలీవుడ్‌ ప్రముఖ నటి, లోక్‌సభ బీజేపీ అభ్యర్థి కంగన రనౌత్‌ (Kangana Ranaut) కూడా హోలీ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌ (Himachal Pradesh) మండి (Mandi)లోని తన నివాసంలో పార్టీ నేతలతో కలిసి హోలీని సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది. కాగా, వచ్చే లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో కంగన తన సొంత ఊరైన మండి నుంచి పోటీ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ మేరకు బీజేపీ ఆదివారం ప్రకటించింది. మొత్తం 111 లోక్‌సభ స్థానాలకు గానూఅభ్యర్థులను ఆదివారం ప్రకటించింది.

#WATCH | Himachal Pradesh | BJP’s candidate from Mandi for Lok Sabha elections and actor, Kangana Ranaut celebrates #Holi at her residence in Mandi. pic.twitter.com/RLkABgWB6K

— ANI (@ANI) March 25, 2024