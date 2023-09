September 2, 2023 / 10:57 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ఆదిత్య స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఎల్‌1(Aditya L1 Mission) పాయింట్‌కు చేరుకోవ‌డం సాంకేతికంగా స‌వాల్‌తో కూడిన అంశ‌మ‌ని ఇస్రో మాజీ శాస్త్ర‌వేత్త, ప‌ద్మ‌శ్రీ అవార్డు గ్ర‌హీత మిలిస్వామి అన్నాదురై పేర్కొన్నారు. అయిదేళ్ల పాటు ఆ క‌క్ష్య‌లో ఆదిత్య భ్ర‌మించ‌డం అంత సులువైన అంశం కాద‌న్నారు. ఆదిత్య‌లో ఏడు పేలోడ్స్ ఉన్నాయ‌ని, శాస్త్రీయంగా ఇది కీల‌కంగా మార‌నున్నట్లు ఆయ‌న చెప్పారు. ఇవాళ ఉద‌యం 11.50 నిమిషాలు శ్రీహ‌రికోట నుంచి ఆదిత్య‌ను ప్ర‌యోగించ‌నున్న విష‌యం తెలిసిందే.

#WATCH | On the Aditya L1 mission, Padma Shri awardee and former ISRO scientist Mylswamy Annadurai says, "…It is technically very challenging to acquire the L1 point and have an orbit around that and to survive for the five years with very accurate pointing requirements… This… pic.twitter.com/MxVVflBolT

