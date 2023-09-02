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Aditya L1 Mission: ఎల్‌1 పాయింట్‌ను చేర‌డం సాంకేతికంగా స‌వాలే!

Aditya L1 Mission : ఆదిత్య ఎల్‌1 మ‌రికాసేప‌ట్లో నింగిలోకి ఎగ‌ర‌నున్న‌ది. ఎల్1 పాయింట్‌కు ఆదిత్య చేరుకోవ‌డం సాంకేతికంగా స‌వాల్‌తో కూడిన అంశ‌మ‌ని మాజీ శాస్త్ర‌వేత్త అన్నారు. ఆ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌లో ఉన్న పేలోడ్స్ కీల‌క స‌మాచారాన్ని చేర‌వేయ‌నున్న‌ట్లు ఆయ‌న చెప్పారు.

Aditya L1 Mission: ఎల్‌1 పాయింట్‌ను చేర‌డం సాంకేతికంగా స‌వాలే!

న్యూఢిల్లీ: ఆదిత్య స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఎల్‌1(Aditya L1 Mission) పాయింట్‌కు చేరుకోవ‌డం సాంకేతికంగా స‌వాల్‌తో కూడిన అంశ‌మ‌ని ఇస్రో మాజీ శాస్త్ర‌వేత్త, ప‌ద్మ‌శ్రీ అవార్డు గ్ర‌హీత మిలిస్వామి అన్నాదురై పేర్కొన్నారు. అయిదేళ్ల పాటు ఆ క‌క్ష్య‌లో ఆదిత్య భ్ర‌మించ‌డం అంత సులువైన అంశం కాద‌న్నారు. ఆదిత్య‌లో ఏడు పేలోడ్స్ ఉన్నాయ‌ని, శాస్త్రీయంగా ఇది కీల‌కంగా మార‌నున్నట్లు ఆయ‌న చెప్పారు. ఇవాళ ఉద‌యం 11.50 నిమిషాలు శ్రీహ‌రికోట నుంచి ఆదిత్య‌ను ప్ర‌యోగించ‌నున్న విష‌యం తెలిసిందే.

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