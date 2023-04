April 22, 2023 / 02:59 PM IST

శ్రీహ‌రికోట‌: పీఎస్ఎల్వీ-సీ55(PSLV-C55) రాకెట్ ఇవాళ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఆ రాకెట్ ద్వారా సింగ‌పూర్‌కు చెందిన రెండు ఉప‌గ్ర‌హాల‌ను ఇస్రో ప్ర‌యోగించింది. రెండు ఉప‌గ్ర‌హాలను నిర్ధిష్ట కక్ష్య‌లోకి విజ‌య‌వంతంగా ప్ర‌వేశ‌పెట్టారు. 228 ట‌న్నులు ఉన్న పీఎస్ఎల్వీ.. 57వ సారి అంత‌రిక్షంలోకి వెళ్లింది. శ్రీహ‌రికోట‌లో ఉన్న స‌తీస్ ధావ‌న్ అంత‌రిక్ష కేంద్రం నుంచి దీన్ని స‌క్సెస్‌ఫుల్‌గా ప్ర‌యోగించారు.

PSLV- C55/TeLEOS-2 mission is accomplished successfully.

In a textbook launch, the vehicle placed TeLEOS-2 and LUMELITE-4 satellites precisely into their intended 586 km circular orbit.@NSIL_India@PIB_India

— ISRO (@isro) April 22, 2023