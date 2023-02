తండ్రి డీజీపీ.. కూతురు ట్రైనీ ఐపీఎస్‌.. సెల్యూట్‌ వీడియో వైరల్‌

February 13, 2023 / 09:30 PM IST

హైదరాబాద్‌ : కన్నబిడ్డలు ఉన్నతస్థానంలో స్థిరపడితే చూడాలని తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటారు. అయితే, ఓ డీజీపీ అయిన ఆ తండ్రికి తన గారాల కూతురే ట్రైనీ ఐపీఎస్‌గా ఎదురొచ్చి సెల్యూట్‌ చేస్తే.. ఆ మధుర క్షణాలు మాటల్లో వర్ణించలేం. అలాంటి సందర్భమే ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నది. అసోం రాష్ట్రానికి డీజీపీగా ఉన్న జ్ఞానేంద్ర ప్రతాప్‌ సింగ్‌ (జీపీ సింగ్‌) కూతురు ఐశ్వర్య సింగ్‌ ఇటీవల ఐపీఎస్‌ శిక్షణను పూర్తి చేసుకుంది.

ఈ నెల 11న హైదరాబాద్‌లోని సర్దార్‌ వల్లభాయ్‌ పటేల్‌ నేషనల్‌ పోలీస్‌ అకాడమీలో పాసింగ్‌ ఔట్‌ పరేడ్‌ పూర్తయిన తర్వాత డీజీపీ హోదాలో ఉన్న తన తండ్రి జీపీ సింగ్‌కు.. ట్రైనీ ఐపీఎస్‌గా శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న ఐశ్వర్య సింగ్‌ సెల్యూట్‌ చేశారు. ఈ అపురూప దృశ్యాన్ని వీడియో తీసిన ఎన్‌పీఎస్‌ సిబ్బంది జీపీ సింగ్‌కు పంపడంతో ఆయన ‘ఇది మాటల్లో వర్ణించలేని సందర్భం.. ట్రైనీ ఐపీఎస్‌గా నా కూతురి నుంచి సెల్యూట్‌ స్వీకరించా’ అంటూ ట్విటర్‌ అకౌంట్‌లో పోస్ట్‌ చేయగా.. వైరల్‌గా మారింది.

ఎంతోమంది ఈ వీడియోకు లైకులు, కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. తెలంగాణ స్పెషల్‌ పోలీస్‌ బెటాలియన్‌ ఏడీజీ స్వాతిలక్రా వీడియోనూ చూసి స్పందించారు. ‘తండ్రీకూతుళ్లిద్దరకీ ఇవి మధుర క్షణాలు.. ఇద్దరికీ కంగ్రాట్స్‌’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. ఈ వీడియోను ఇప్పటికి ఐదున్నర లక్షలమంది వీక్షించారు.

Proud moment indeed for both the father and the daughter!!!

Hearty congratulations sir! @gpsinghips https://t.co/Ghh1evmanD

— Swati Lakra (@SwatiLakra_IPS) February 11, 2023