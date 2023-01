Intense Fog Surrounds Delhi As Coldwave Continues To Send Shivers Across National Capital

Fog In Delhi | చలి గుప్పిట్లోనే రాజధాని ప్రాంతం.. ఆలస్యంగా నడుస్తున్న పలు విమానాలు, రైళ్లు

January 9, 2023 / 10:37 AM IST

Fog In Delhi | దట్టమైన పొగ మంచు, తీవ్రమైన చలి గాలులతో ఉత్తరాది వణికిపోతోంది. ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రాలేని పరిస్థితి నెలకొంది. దట్టంగా మంచు తెరలు కమ్మేయడంతో ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్‌ డిజిట్‌కు పడిపోతున్నాయి. రాజధాని న్యూఢిల్లీలో వరుసగా ఐదో రోజూ అతితక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. దీంతో ఢిల్లీ సహా రాజధాని పరిసర ప్రాంతాల్లో దట్టమైన పొగమంచు ఆవరించింది. పంజాబ్‌ అంతటా గాలిలో తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉండటంతో చండీగఢ్‌, ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్‌ తదిర ప్రాంతాలపై మంచు దుప్పటి కప్పేసినట్లు భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

సఫ్దర్‌జంగ్‌ ప్రాంతంలో ఈ ఉదయం కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 3.8 డిగ్రీల సెల్సియస్‌గా నమోదయ్యాయి. లోధి రోడ్‌, ఆయానగర్‌, రిడ్జ్‌లో ఉష్ణోగ్రతలు 3.6 డిగ్రీలు, 3.2 డిగ్రీలు, 3.3 డిగ్రీలుగా నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. తీవ్రమైన చలిగాలులు, దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా విజబిలిటీ చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లు తెలిపింది. దూరంలోని వాహనాలు కనిపించలేని పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో రోడ్డు, రైలు, విమాన మార్గాల్లోని రాకపోకలపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది.

#WATCH | Thick layer of fog covers the national capital this morning lowering visibility. Visuals from South Moti Bagh, Delhi pic.twitter.com/6cTn2QSP0T — ANI (@ANI) January 9, 2023

ఉదయం 5:30 గంటల ప్రాంతంలో ఢిల్లీలో 40 మీటర్ల కంటే దూరంలో ఉన్న వాహనాలు కనిపించని పరిస్థితి. సఫ్దర్‌జంగ్‌ 25 మీటర్లు, పాలంలో 50 మీటర్ల కంటే దూరంలోని వాహనాలు కనిపించలేదని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరో మూడు, నాలుగు రోజులపాటు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొంది.

Delhi | Flights delayed due to severe fog & cold in the national capital. Visuals from Delhi Airport. Visibility is very low at the airport and the weather here is very cold, say passengers at Delhi airport pic.twitter.com/9gYQVVqZK0 — ANI (@ANI) January 9, 2023

తీవ్రమైన పొగమంచు కారణంగా ఢిల్లీ నుంచి వెళ్లాల్సిన 15 విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నట్లు ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ అధికారులు ప్రకటించారు. 29 రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయని నార్తర్న్‌ రైల్వే తెలిపింది. రాజధాని ఎక్స్‌ప్రెస్‌, హౌరా తదితర రైళ్లు 10 నుంచి 12 గంటలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నట్లు రైల్వే అధికారలు వెల్లడించారు.

As per Satellite imagery and available visibility data fog layer extended from Punjab and adjoining northwest Rajasthan to Bihar across Haryana, Chandigarh & Delhi and Uttar Pradesh. pic.twitter.com/OGB3tEBNZR — India Meteorological Department (@Indiametdept) January 9, 2023

As per Satellite imagery and available visibility data fog layer has already been started forming over northwest and Bihar.

*Visibility recorded at 2330 hours IST of 08.01.2023*

Bhatinda-0; Ambala, Hissar, Bahraich, Gaya-50 each; Lucknow-100 and Palam-400@ndmaindia @DDNewslive pic.twitter.com/ppYApSaP3t — India Meteorological Department (@Indiametdept) January 8, 2023