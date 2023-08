August 15, 2023 / 11:05 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని ఎర్ర‌కోట వ‌ద్ద ఇవాళ 77వ స్వాతంత్య్ర దినోత్స‌వ వేడుక‌లు జ‌రిగాయి. ఈ సంద‌ర్భంగా నిర్వ‌హించిన సెర్మోనియ‌ల్ సెల్యూట్‌లో .. 105 ఎంఎం లైట్ ఫీల్డ్ గ‌న్స్( Light Field Guns)తో ఫైరింగ్ నిర్వ‌హించారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్స‌వ సంబ‌రాల కోసం తొలిసారి స్వ‌దేశీ ప‌రిజ్ఞానంతో త‌యారు చేసిన లైట్ ఫీల్డ్ గ‌న్స్‌ను వాడారు.

#WATCH | Delhi | 105 mm Light Field Guns firing as part of the ceremonial salute today. This is the first time that these indigenous guns have been used for ceremonial firing at the #IndependenceDay celebrations.

(Video source: Indian Army officials) pic.twitter.com/Pf2mNaEtLX

— ANI (@ANI) August 15, 2023