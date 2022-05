May 18, 2022 / 12:55 PM IST

న్యూఢిల్లీ: డీఆర్డీవో స‌హ‌కారంతో క‌లిసి ఇవాళ ఇండియ‌న్ నేవీ విజ‌య‌వంతంగా యాంటీ షిప్ మిస్సైల్‌ను ప‌రీక్షించింది. స్వ‌దేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన నావ‌ల్ యాంటీ షిప్ మిస్సైల్‌ను సీకింగ్ 42బీ హెలికాప్ట‌ర్ నుంచి ప‌రీక్షించారు. ఒడిశాలోని బాల‌సోర్ తీరంలో ఈ ప‌రీక్ష జ‌రిగిన‌ట్లు అధికారులు తెలిపారు. దానికి సంబంధించిన వీడియో ఇదే. నావెల్ యాంటీ షిప్ మిస్సైల్‌ను ప‌రీక్షించ‌డం ఇదే తొలిసారి.

#WATCH | Indian Navy in association with DRDO successfully undertook the maiden firing of the first indigenously developed Naval Anti-Ship Missile from Seaking 42B helicopter on 18 May at ITR Balasore, Odisha pic.twitter.com/mFhJJl5NQO

