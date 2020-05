కుక్క‌లు, పిల్లులు, జింక‌లు అవ‌లీల‌గా జంప్ చేయ‌డం చాలా సార్లు చూస్తుంటారు. కానీ భారీ కాయమున్న జంతువు చాలా సుల‌భంగా ప‌ర్‌ఫెక్ట్ టైమింగ్ తో జంప్ చేయ‌డం చూశారా..? అయితే ఈ వీడియో చూడండి ఓ సారి. త‌మిళ‌నాడులోని అట‌వీ ప్రాంతంలో నుంచి వ‌చ్చిన ఇండియ‌న్స్ గౌర్స్ (అడ‌విదున్న‌లు) క‌ర్ర‌ల‌తో ఏర్పాటు చేసిన కంచె దెబ్బ‌తినకుండా తేలిక‌గా అవ‌త‌లివైపు జంప్ చేశాయి.

సుమారు 600 కిలోలకుపైగా బ‌రువుండే గౌర్స్ ఒక‌దాని వెనుక మ‌రొక‌టి జంప్ చేస్తున్న వీడియో త‌మిళ‌నాడుకు చెందిన ఓ వ్య‌క్తి ఫేస్ బుక్ లో పోస్ట్ చేశాడు. ఈ వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప‌ర్వీన్ కాశ్వాన్ ట్విట్ట‌ర్ లో షేర్ చేశారు.

These holy Gaurs are all ready for Olympic entry. Imagine a well grown Indian Gaur is 600+ kg in weight. From TN via Facebook. pic.twitter.com/17LJFTeGQ6