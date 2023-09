September 8, 2023 / 01:39 PM IST

న్యూఢిల్లీ: జీ20 స‌మావేశాల్లో పాల్గొనేందుకు ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ మానిట‌రీ ఫండ్‌(IMF) మేనేజింగ్ డైరెక్ట‌ర్ క్రిస్ట‌లినా జార్జీవా ఢిల్లీ చేరుకున్నారు. అయితే గురువారం ఢిల్లీ విమానాశ్ర‌యంలో ఆమెకు స్వాగ‌తం ప‌లికారు. వెల్క‌మ్ సంద‌ర్భంగా క‌ల్చ‌ర‌ల్ డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఓ స్టేజ్‌పై సంబ‌ల్‌పురి సాంగ్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న జ‌రిగింది. ఆ డ్యాన్స్ షోను వీక్షించిన క్రిస్ట‌లీనా.. ఆ ఫోక్ బీట్స్‌కు స్టెప్పులేశారు. హుషారెక్కించే ఆ సాంగ్ జోరుకు.. అట్రాక్ట్ అయిన క్రిస్ట‌లీనా ఆ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌కారుల్ని ప్ర‌శ్నించారు. ఇక ఆ ఊపులోనే ఆమె కొన్ని స్టెప్స్ వేశారు. ఫోక్ డ్యాన్స‌ర్ల‌ను అనుక‌రిస్తూ..ఆమె కూడా కాళ్లు క‌దిపారు. దీనికి చెందిన వీడియోను మంత్రి ధ‌ర్మేంద్ర ప్ర‌దాన్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేశారు. ఆ వీడియోకు లైకులు, వ్యూవ్స్ వేల‌ల్లో వ‌స్తున్నాయి.

Difficult to resist #Sambalpuri beats .

MD International Monetary Fund Ms. @KGeorgieva arrives in India for #G20 summit to a #Sambalpuri song and dance welcome . #OdiaPride pic.twitter.com/4tx0nmhUfK

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) September 8, 2023