Hema Malini | మేం 400 మాత్రమే కాదు, అంతకుపైనే గెలుస్తాం : హేమామాలిని

March 25, 2024 / 06:11 PM IST

Hema Malini : అలనాటి అందాల నటి, బీజేపీ ఎంపీ హేమామాలిని హోలీ పండుగ సందర్భంగా ఇవాళ తన సన్నిహితులతో కలిసి సంబురాలు చేసుకున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బృందావన్‌లో ఈ సంబరాలు జరిగాయి. హేమామాలిని ఒకరికొకరు రంగులు పూసుకుని హోలీ ఆడారు. ఈ సందర్భంగా ఆమెను మీడియా పలుకరించింది. మీడియాతో మాట్లాడిన ఆమె ముందుగా అందరికీ హోలీ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

అదేవిధంగా లోక్‌సభ ఎన్నికలపై కూడా హేమామాలిని స్పందించారు. ఈ లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో 400 సీట్లు గెలుస్తామన్నది తమ నినాదమని, తప్పకుండా తాము గెలిచి తీరుతామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కేవలం 400 సీట్లు మాత్రమే కాదని, అంతకుపైనే గెలుస్తామని అన్నారు. ప్రధాని నరేంద్రమోదీ మార్గదర్శనంలో దేశంలో జరిగిన అభివృద్ధిని చూసి తాము గర్వపడుతున్నామని అన్నారు. పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ కలిసి హోలీ సంబరాలు జరపుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.

#WATCH | Hema Malini says, “Our party has given this slogan (400 paar), we will fulfill this. We will see to it that happens – not only 400 but beyond that. Because of the work that our party has done, BJP team has done under the guidance of PM Narendra Modi, what all has… https://t.co/tOeJA5Gmqw pic.twitter.com/91l1CJzpNW

— ANI (@ANI) March 25, 2024