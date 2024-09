Haryana CM | అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థిగా హర్యానా సీఎం నామినేషన్.. Video

September 10, 2024 / 03:36 PM IST

Haryana CM : హర్యానా (Haryana) లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల (Assembly elections) కోలాహలం కొనసాగుతున్నది. ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా అన్ని పార్టీలు వ్యూహప్రతివ్యూహాలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి. పోటాపోటీగా ప్రచారాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. మరోవైపు నామినేషన్‌ల (Nominations) పర్వం కూడా కొనసాగుతున్నది. వివిధ పార్టీల తరఫున బరిలో నిలువబోతున్న అభ్యర్థులు నామినేషన్‌లు వేస్తున్నారు. తాజాగా హర్యానా ముఖ్యమంత్రి (Haryana CM) నాయబ్‌సింగ్‌ సైనీ (Nayab Singh Saini) నామినేషన్‌ వేశారు.

#WATCH | Haryana CM Nayab Singh Saini files his nomination as BJP candidate from Ladwa assembly constituency. Union Minister and former Haryana CM Manohar Lal Khattar is also with him. pic.twitter.com/AeiRs2IknK

— ANI (@ANI) September 10, 2024