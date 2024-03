Mukhtar Ansari | ప్రశాంతంగా ముగిసిన ముఖ్తార్‌ అన్సారీ అంత్యక్రియలు

March 30, 2024 / 01:14 PM IST

Mukhtar Ansari : గ్యాంగ్‌స్టర్‌ నుంచి పొలిటీషియన్‌గా మారి, ఏకంగా ఐదు పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసి, గురువారం రాత్రి గుండెపోటుతో మరణించిన ముఖ్తార్‌ అన్సారీ అంత్యక్రియలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం ఘాజీపూర్‌ జిల్లా మొహమ్మదాబాద్‌ పట్టణంలోని కాళీబాగ్‌ శ్మశాన వాటికలో ఆయన సోదరుడు అఫ్జల్ అన్సారీ ఆధ్వర్యంలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా తమ ఆరాధ్య నాయకుడిని కడసారి చూసేందుకు అభిమానులు తండోపతండాలుగా తరలివచ్చారు. వారిని అదుపు చేయడానికి పోలీసులు నానా తంటాలు పడాల్సి వచ్చింది. చివరికి అఫ్జల్‌ అన్సారీ రంగంలోకి దిగి అభిమానులను అక్కడి నుంచి వెళ్లాల్సిందిగా అభ్యర్థించాల్సి వచ్చింది.

#WATCH | Ghazipur, UP: Gangster-turned-politician Mukhtar Ansari’s brother Afzal Ansari is present at his funeral at the Kali Bagh cemetery.

Mukhtar Ansari died of cardiac arrest on Thursday night at Banda Medical College and his funeral rites are underway in Mohammadabad of… pic.twitter.com/1jSZHHsIH8

— ANI (@ANI) March 30, 2024