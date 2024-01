January 6, 2024 / 04:15 PM IST

ముంబై: వివాహ వార్షికోత్సవం రోజునే గ్యాంగ్‌స్టర్‌ (Gangster Sharad Mohol ) ను ఇద్దరు అనుచరులు కాల్పి చంపారు. మిగతా వారు అడ్డుకుని అతడ్ని కాపాడేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. మహారాష్ట్రలోని పూణేలో ఈ సంఘటన జరిగింది. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 1.30 గంటల సమయంలో గ్యాంగ్‌స్టర్ శరద్ మోహోల్‌ తన అనుచరులతో కలిసి కోత్రుడ్‌ ప్రాంతంలోని ఇరుకైన వీధిలో నడిచి వెళ్లాడు. ఇంతలో వెనుక, పక్కన ఉన్న ఇద్దరు గ్యాంగ్‌ సభ్యులు తమ చేతిలోని పిస్టల్స్‌తో శరద్ మోహోల్‌పై కాల్పులు జరిపారు. దీంతో అతడు రోడ్డుపై పడిపోయాడు.

కాగా, ఇతర గ్యాంగ్‌ సభ్యులు వెంటనే అలెర్ట్‌ అయ్యారు. కాల్పులు జరిపిన వారిని ప్రతిఘటించగా వారు పారిపోయారు. రోడ్డుపై పడిన శరద్ మోహోల్‌ను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అయితే అతడు అప్పటికే మరణించినట్లు డాక్టర్లు తెలిపారు.

మరోవైపు గ్యాంగ్‌స్టర్ శరద్ మోహోల్‌ను పెళ్లి రోజునే అతడి అనుచరులు హత్య చేశారని పోలీసులు తెలిపారు. డబ్బు, భూమి లావాదేవీలకు సంబంధించిన వివాదాల వల్ల అతడ్ని కాల్చి చంపినట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. శరద్ మోహోల్‌ హత్యకు గ్యాంగ్‌ వార్‌ కారణం కాదన్నారు.

ఈ హత్యకు సంబంధించి ఎనిమిది మందిని అరెస్ట్‌ చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మూడు పిస్టల్స్‌, మూడు మ్యాగజైన్స్‌, ఐదు బులెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. కాగా, ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Gangster #SharadMohol was shot dead by members of his gang in #Pune yesterday over a financial dispute.

A video has now emerged that shows a group of men firing at Sharad Mohol from close range in a narrow lane in Pune’s #Kothrud.

As Sharad Mohol falls to the ground after being… pic.twitter.com/KfthqI9Cff

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) January 6, 2024