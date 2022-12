కారుపై దూకిన చిరుత‌.. వీడియో

December 27, 2022 / 11:59 AM IST

గౌహ‌తి: అస్సాలోని జొర్హాట్ జిల్లాలో సోమ‌వారం చిరుత‌పులి బీభ‌త్సం సృష్టించిన విష‌యం తెలిసిందే. అట‌వీ ప్రాంతంలోని ఇనుప కంచె దాటి జ‌నావాసాల్లోకి వ‌చ్చిన చిరుత ప‌లువురిపై దాడి చేసింది. ఈ నేప‌థ్యంలో ఆ చిరుత ఓ వాహ‌నంపై దాడి చేసింది. చిరుత‌ను ప‌ట్టుకునేందుకు వ‌చ్చిన ఫారెస్ట్ సిబ్బందిపైనే అది అటాక్ చేసింది. కారులో ఉన్న సిబ్బంది తృటిలో త‌ప్పించుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. ఆ వీడియో ఇప్పుడు వైర‌ల్ అవుతోంది.

#WATCH | Assam: 13 persons including three forest staff were injured after being attacked by a leopard in Jorhat. All injured persons were immediately admitted to a local hospital. All the injured persons are out of danger: Mohan Lal Meena, SP, Jorhat (26.12) pic.twitter.com/TQ92Z248NR

