January 10, 2024 / 03:08 PM IST

హైద‌రాబాద్: దేశీయంగా త‌యారైన‌ దృష్టి 10 స్టార్‌లైన‌ర్(Drishti 10 Starliner) యూఏవీని ఇవాళ నేవీ ఆవిష్క‌రించింది. నావ‌ల్ స్టాఫ్ అడ్మిర‌ల్ ఆర్ హ‌రి కుమార్‌.. ఆ డ్రోన్‌ను ఆవిష్క‌రించారు. దృష్టి 10 స్టార్‌లైన‌ర్‌ను ఆధునిక మాన‌వ‌ర‌హిత వాహ‌నంగా తీర్చిదిద్దారు. యుద్ధ స‌మ‌యాల్లో ఈ డ్రోన్ కీల‌క పాత్ర పోషించ‌నున్నారు. ఇంటెలిజెన్స్‌, స‌ర్వియ‌లెన్స్‌, రిక‌న్న‌యిసెన్స్‌(ఐఎస్ఆర్) ప్లాట్‌ఫామ్ ఆధారంగా దీన్ని రూపొందించారు. ఇది ఏక‌ధాటిగా 36 గంట‌లు ప‌నిచేయ‌గ‌ల‌దు. సుమారు 450 కేజీల బ‌రువు కూడా ఇది మోయ‌గ‌ల‌దు. అన్ని వాతావ‌ర‌ణాల‌ను త‌ట్టుకునే రీతిలో దీన్ని నిర్మించారు. స్ట‌నాగ్‌-4671 స‌ర్టిఫికేష‌న్ ఇచ్చారు. ఎటువంటి ఎయిర్‌స్పేస్‌లోనైనా ఇది ప్ర‌యాణించ‌గ‌ల‌దు.

