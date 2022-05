May 4, 2022 / 09:39 PM IST

న్యూఢిల్లీ: లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా పేరుతో నకిలీ వాట్సాప్‌ ఖాతాలు సృష్టించారు. వీటి నుంచి ఎంపీలకు మెసేజ్‌లు పంపడంతోపాటు కాల్స్‌ చేస్తున్నారు. స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా దృష్టికి ఇది వచ్చింది. దీంతో ఆయనే స్వయంగా ఈ విషయాన్ని బుధవారం వెల్లడించారు. కొంత మంది దుర్మార్గులు తన పేరు, ప్రొఫైల్ ఫొటోతో నకిలీ వాట్సాప్‌ ఖాతాలను సృష్టించినట్లు తెలిపారు. ఎంపీలు, ఇతరులకు ఈ మొబై‌ల్‌ వాట్సాప్‌ నంబర్ల నుంచి సందేశాలు పంపుతున్నారని చెప్పారు. 7862092008, 9480918183, 9439073870 మొబైల్‌ ఫోన్‌ వాట్సాప్‌ నకిలీ నంబర్ల గురించి సంబంధిత అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఈ మొబైల్‌ నంబర్లు లేదా ఇతర మొబైల్‌ నంబర్ల నుంచి వచ్చే మెసేజ్‌లు, కాల్స్‌ను పట్టించుకోవద్దని ఆయన తెలిపారు. వీటి గురించి తన కార్యాలయానికి తెలియజేయాలని సూచించారు. ఈ మేరకు స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా బుధవారం ఒక ట్వీట్‌ చేశారు.

కాగా, లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా నకిలీ వాట్సాప్‌ ఖాతాలకు సంబంధించి ముగ్గురిని ఒడిశా పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ప్రీ యాక్టివ్‌ సిమ్‌ కార్డులను నకిలీ వాట్సాప్‌ గ్రూప్‌లు సృష్టించే ముఠాకు ఈ ముగ్గురు అమ్మినట్లు ఒడిశా సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులు ఆరోపించారు. ఆ ముఠా స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా ఫొటో, ఆయన పేరుతో నకిలీ వాట్సాప్‌ ఖాతాలను సృష్టించి ఎంపీలకు పలు సందేశాలు పంపుతున్నారని పార్లమెంట్‌ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

మరోవైపు గత నెలలో ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు పేరుతో పలువురు ప్రముఖులకు సందేశాలు పంపి ఆర్థిక సహాయం కోరినట్లు ఆయన దృష్టికి వచ్చింది. దీంతో ఉప రాష్ట్రపతి కార్యాలయం వెంటనే కేంద్ర హోంమంత్రి కార్యాలయాన్ని దీనిపై అప్రమత్తం చేసింది.

Some miscreants have created fake account in my name with profile photo & sending messages to MPs & others from nos. 7862092008, 9480918183 & 9439073870. Matter has been reported to authorities concerned. Plz ignore calls/messages from these & other numbers & inform my office.

— Lok Sabha Speaker (@loksabhaspeaker) May 4, 2022