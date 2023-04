April 2, 2023 / 06:40 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఒక వ్యక్తి తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఆర్భాటానికి పోయాడు. ఏకంగా పిస్టల్‌తో కేక్‌ కట్‌ చేశాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ (Viral Video) అయ్యింది. దీంతో పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లడంతో అతడ్ని అరెస్ట్‌ చేశారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఈ సంఘటన జరిగింది. 21 ఏళ్ల అనికేత్ అలియాస్ అనిష్‌ ఇటీవల తన బర్త్‌ డేని గ్రాండ్‌గా జరుపుకున్నాడు. ఈ సందర్భంగా వెలుగుతున్న కొవ్వొత్తులను నోటితో ఊది ఆర్చాడు. అనంతరం చేతిలో ఉన్న పిస్టల్‌తో బర్త్‌ డే కేక్‌ను కట్‌ చేశాడు. దానిని గాల్లోకి గురిపెట్టాడు. ఈ సందర్భంగా భారీగా టపాసులను కూడా పేల్చారు.

కాగా, ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. గురువారం ఇది ఢిల్లీ పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లింది. ఒక నేరస్తుడు అక్రమంగా తుపాకీ కలిగి ఉన్నట్లు వారికి సమాచారం అందింది. నెబ్ సరాయ్‌లోని సంగం విహార్‌ ప్రాంతంలో గన్‌తో అతడు హల్‌చల్‌ చేస్తున్నట్లు పోలీసులకు తెలిసింది. దీంతో అనికేత్ అలియాస్ అనిష్‌ను గుర్తించి అరెస్ట్‌ చేశారు. దేశీయంగా తయారైన పిస్టల్‌, రెండు బుల్లెట్లను అతడి నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

మరోవైపు అనికేత్‌పై గతంలో మాళవీయా నగర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఒక కేసు నమోదైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు. సోషల్‌ మీడియాలో గుర్తింపుతోపాటు ఇతర నేరస్తులు, యువతను ఆకట్టుకునేందుకు పిస్టల్‌తో కేక్‌ కట్‌ చేశాడని, ఆ వీడియోను రికార్డు చేసి సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ చేశాడని చెప్పారు. ఆయుధాల చట్టం కింద అతడిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.

Taking cognizance of a viral video on social media wherein a young man was cutting cake with a pistol, #DelhiPolice identified the accused and arrested him from Neb Sarai along with .315 bore countrymade pistol & 2 live rounds. Case registered u/s 25 Arms Act. pic.twitter.com/CuBG65nvCP

— Delhi Police (@DelhiPolice) April 1, 2023