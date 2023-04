April 10, 2023 / 12:32 PM IST

న్యూఢిల్లీ: బౌద్ధ‌ మ‌త‌గురువు దలైలామా(Dalai Lama) ముద్దు వివాదంలో ఇరుక్కున్న విష‌యం తెలిసిందే. నాలుక‌ను చ‌ప్ప‌రించాల‌ని ఓ బాలుడిని కోరిన ద‌లైలామా వీడియో తాజాగా ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది. ఆ ఘ‌ట‌న ప‌ట్ల ఆ బాలుడికి, అత‌ని కుటుంబానికి ద‌లైలామా క్ష‌మాప‌ణ‌లు చెప్పారు. అప్పుడ‌ప్పుడు ద‌లైలామా త‌నను క‌లిసిన వారిని టీజ్ చేస్తార‌ని , చాలా స‌ర‌దాగా వారితో గ‌డుపుతుంటార‌ని ఆ గురువుకు చెందిన అధికార బృందం ఒక ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది.

Utterly shocked to see this display by the #DalaiLama. In the past too, he’s had to apologize for his sexist comments. But saying – Now suck my tongue to a small boy is disgusting.

pic.twitter.com/z2qMGignHO

— Sangita (@Sanginamby) April 9, 2023