అయోధ్య‌: మ‌హార్షి వాల్మీకి ఎయిర్‌పోర్టు(Valmiki Airport) రామాయ‌ణ క‌ళ‌తో ఉట్టిప‌డుతోంది. అద్భుత‌మైన క‌ళాకండానికి కేంద్రంగా ఆ విమానాశ్రయాన్ని డెవ‌ల‌ప్ చేశారు. రామాయ‌ణ క‌థ ఆధారంగా ఉన్న అనేక చిత్రాల‌ను ఎయిర్‌పోర్టు లాబీల్లో డిజైన్ చేశారు. స్థానికంగా వాడే క‌ల‌ర్స్‌తో ఆ క‌థా చిత్రాల‌ను ఎయిర్‌పోర్టు లాబీల్లో వేశారు. చూప‌రుల‌ను విశేషంగా ఆక‌ట్టుకుంటున్న ఆ చిత్రాల్లో రామాయ‌ణ క‌థ క‌ళ్ల‌కు క‌ట్టిన‌ట్లు క‌నిపిస్తోంది.

అయోధ్య కొత్త ఎయిర్‌పోర్టును విపుల్ వ‌ర్ష‌నే డిజైన్ చేశారు. శ్రీరాముడి జీవితం ఆధారంగా ఏరోడ్రోమ్ స్ట్ర‌క్చ‌ర్‌ను నిర్మించారు. ఉత్త‌ర‌భార‌త దేశంలో క‌నిపించే న‌గ‌రా శిల్ప‌ శైలిలో విమానాశ్ర‌యాన్ని క‌ట్టారు. ఏడు శిఖ‌రాలు ఉండే రీతిలో ఎయిర్‌పోర్టును నిర్మించారు. వాల్మీకి రాసిని రామాయ‌ణంలోని ఏడు ఖండాల‌కు నిద‌ర్శ‌నంగా ఎయిర్‌పోర్టును డెవ‌ల‌ప్ చేశారు.

