October 13, 2022 / 12:08 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఈ వీడియో చూస్తే వ‌ళ్లు వ‌ణికిపోవ‌డం ఖాయం. షూలో దాగి ఉన్న ఓ నాగు పాము ఘ‌ట‌న‌ క‌ర్నాట‌క‌లోని మైసూర్‌లో జ‌రిగింది. ఆ కోబ్రా ఒక్క‌సారిగా షూ నుంచి ప‌డ‌గ విప్పిన తీరు కూడా షాక్‌కు గురి చేస్తుంది. మైసూర్‌లోని ఓ వ్య‌క్తి షూ తొడుక్కునేందుకు వెళ్లాడు. అయితే ఆ బూటులో దాగిన పామును చూసి షాక‌య్యాడు. అత‌ను వెంట‌నే స్నేక్ క్యాచ‌ర్‌కు ఫోన్ చేశాడు. పాములు ప‌ట్టేవాడు వ‌చ్చి త‌న వ‌ద్ద ఉన్న హుక్‌తో షూను క‌దిలించాడు. ఆ స‌మ‌యంలో షూలో చుట్టుకున్న ఆ విష‌స‌ర్పం చాలా వేగంగా ప‌డ‌గ విప్పుతూ పైకి లేచింది. ఇదంతా వీడియో తీశారు. ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు అయిన ఆ వీడియో ఇప్పుడు వైర‌ల్ అవుతోంది. మీరూ ఈ వీడియోను చూడండి.

Shocking video of cobra #snake in Mysore, Karnataka hiding inside the shoe.

#ViralVideo #Cobra #Rescued #Shoes #Karnataka pic.twitter.com/rJmVN5W1ne

— Bharathirajan (@bharathircc) October 10, 2022