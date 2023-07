July 5, 2023 / 03:14 PM IST

శ్రీహ‌రికోట‌: చంద్ర‌యాన్‌-3(Chandrayaan-3) స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ను ఈనెల 13వ తేదీన ఇస్రో ప్ర‌యోగించ‌నున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఆ ప్ర‌యోగం కోసం ప‌నులు వేగ‌వంతం అయ్యాయి. చంద్ర‌యాన్ పేలోడ్‌ ఉన్న క్యాప్సూల్‌ను .. జీఎస్ఎల్వీ రాకెట్‌తో ఇవాళ అనుసంధానం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఇవాళ ఇస్రో త‌న ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో పోస్టు చేసింది. శ్రీహ‌రికోట‌లోని స‌తీష్ ధావ‌న్ సెంట‌ర్ నుంచి ఆ రాకెట్‌ను ప్ర‌యోగించ‌నున్నారు. స‌తీశ్ ధావ‌న్ సెంట‌ర్ వ‌ద్ద ఎల్వీఎం-3తో చంద్ర‌యాన్ క్యాప్సూల్‌ను జ‌త చేసిన‌ట్లు ఇస్రో తెలిపింది. దీంతో దాదాపు చంద్ర‌యాన్-3 కీల‌క ప‌నుల‌న్నీ ముగిశాయి. హెవీ రాకెట్‌తో పేలోడ్‌ను జ‌త చేయ‌డ‌మే కీల‌క‌మైన ప‌ని.

చంద్ర‌యాన్‌-3 స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ సుమారు 3900 కేజీల బ‌రువు ఉంటుంది. తొలుత యూఆర్ రావు శాటిలైట్ సెంట‌ర్‌లో పేలోడ్‌ను క్యాప్సూల్ చేశారు. ఆ త‌ర్వాత దాన్ని ప్ర‌త్యేక వాహ‌నంలో స‌తీశ్ ధావ‌న్ సెంట‌ర్‌కు త‌ర‌లించారు. అక్క‌డ రాకెట్‌తో పేలోడ్‌ను అనుసంధానం చేశారు. అన్నీ అనుకూలిస్తే 13వ తేదీన‌.. లేదంటే 19వ తేదీలోగా చంద్ర‌యాన్‌3ని ప్ర‌యోగించ‌నున్న‌ట్లు ఇటీవల ఇస్రో చైర్మెన్ సోమనాథ్ పేర్కొన్న విష‌యం తెలిసిందే.

🚀LVM3-M4/Chandrayaan-3🛰️ Mission:

Today, at Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota, the encapsulated assembly containing Chandrayaan-3 is mated with LVM3. pic.twitter.com/4sUxxps5Ah

— ISRO (@isro) July 5, 2023