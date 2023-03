Swara Bhasker | మరి ప్రజ్ఞా ఠాకూర్‌ ఎంపీగా ఎలా కొనసాగుతున్నది ?: బాలీవుడ్‌ నటి స్వర భాస్కర్‌

March 25, 2023 / 10:21 AM IST

న్యూఢిల్లీ: పరువునష్టం కేసులో దోషిగా తేలిన కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత రాహుల్‌ గాంధీపై (Rahul Gandhi) లోక్‌సభకు అనర్హత వేటు (Disqualification) వేయడంపై విమర్శల పరంపర కొనసాగుతున్నది. రాహూల్‌ను అనర్హుడిగా ప్రకటించడం పట్ల బాలీవుడ్‌ నటి స్వర భాస్కర్‌ (Swara Bhasker) ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. మాలేగావ్‌ పేలుళ్ల కేసులో (Malegaon blast) ప్రధాన నిందితురాలిగా ఉన్న సాధ్వీ ప్రజ్ఞా ఠాకూర్‌ (Pragya Thakur) ఇప్పటికీ ఎంపీగా ఎలా కొనసాగుతున్నారని ప్రశ్నించారు. ప్రజాస్వామ్య (Democracy) తల్లి తన సొంత బిడ్డను చంపేస్తున్నదని పేర్కొటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

Hello World! Mother of Democracy is killing her own child. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #G20 #NewIndia

— Swara Bhasker (@ReallySwara) March 24, 2023