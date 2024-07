July 20, 2024 / 04:35 PM IST

కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో బీజేపీ నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం జరుగుతోంది. (BJP vs BJP In Bengal) ‘సబ్‌ కా సాథ్‌, సబ్‌ కా వికాస్’ నినాదాన్ని మార్చాలని, మైనారిటీ మోర్చాను రద్దు చేయాలన్న బీజేపీ నేత సువేందు అధికారి వ్యాఖ్యలకు ఆ పార్టీ మైనారిటీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షుడు జమాల్ సిద్ధిఖీ కౌంటర్‌ ఇచ్చారు. బీజేపీలోకి కొన్నేళ్ల కిందట చేరిన సువేందు అధికారిపై టీఎంసీ రాజకీయాల ప్రభావం ఇప్పటికీ ఉండి ఉంటుందని విమర్శించారు. ‘సబ్‌ కా సాథ్‌, సబ్‌ కా వికాస్‌’ నినాదం బీజేపీ ఆత్మ అని అన్నారు. ఆత్మ లేకుండా శరీరం పనికిరాదని, అలాగే ‘సబ్‌కా సాథ్‌, సబ్‌కా వికాస్’ లేకుండా బీజేపీ శూన్యమని వ్యాఖ్యానించారు.

కాగా, ‘జో హమారే సాథ్, హమ్ ఉంకే సాథ్’ అన్న సువేందు అధికారి ప్రకటన ఉద్రేకపూరితమని జమాల్ సిద్ధిఖీ విమర్శించారు. ‘సువేందు అధికారి బీజేపీకి కొత్త. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మాత్రమే చేరారు. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ)లో ఆయన గత రాజకీయ అనుభవాల ద్వారా ఇప్పటికీ ప్రభావితమై ఉండవచ్చు. అక్కడ అధికారాన్ని పొందడంపై మాత్రమే దృష్టి పెడతారు. సువేందు అధికారి బీజేపీని అర్థం చేసుకున్న దానికంటే పార్టీ భిన్నంగా పని చేస్తుందని ఆయన గ్రహిస్తే బాగుంటుంది’ అని అన్నారు.

మరోవైపు తన వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించినట్లుగా సువేందు అధికారి స్పష్టం చేశారని జమాల్ సిద్ధిఖీ తెలిపారు. ‘మానసిక క్షోభ, నిరాశ క్షణంలో సువేందు అధికారి ఈ ప్రకటన చేసి ఉంటారు. కానీ అలాంటి భావోద్వేగ ప్రేరణలపై బీజేపీ పనిచేయదు. వారి రాజకీయ అనుబంధాలతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరినీ వెంట తీసుకెళ్లడంపై పార్టీ దృష్టి పెడుతుంది’ అని అన్నారు. పండిట్ దీన్‌దయాళ్ ఉపాధ్యాయ కలలను నెరవేర్చేందుకే బీజేపీ ఆవిర్భవించిందని జమాల్ సిద్ధిఖీ తెలిపారు. గత 10 ఏళ్లలో కేంద్ర పథకాల ద్వారా అత్యధికంగా లబ్ధి పొందుతున్నది ముస్లింలే అని చెప్పారు.

#WATCH | Delhi: On Suvendu Adhikari's statement, "Jo humare saath, hum unke saath, National president of the BJP Minority Morcha, Jamal Siddiqui says, "Suvendu Adhikari is new to the BJP, joined only a few years ago, and may still be influenced by his past political experiences… pic.twitter.com/5dkyuSZAAL

— ANI (@ANI) July 20, 2024