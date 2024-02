February 7, 2024 / 12:21 PM IST

బెంగుళూరు: మొబైల్ ఫోన్‌లో ఉన్న కెమెరాల‌కు ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ ప‌నిపెడుతున్నారు. ఏది క‌నిపించినా దాన్ని షూట్ చేస్తున్నారు. ఇన్‌స్టా రీల్స్ కోసం జ‌నం మ‌రీ ఎగ‌బ‌డుతున్నారు. అయితే బెంగుళూరులో ఓ వీధిలో దూసుకెళ్తున్న మెక్‌లారెన్ సూప‌ర్‌కారును త‌మ మొబైల్ కెమెరాల్లో బంధించేందుకు కొంద‌రు బైక‌ర్లు(Bengaluru Bikers) ఎగ‌బ‌డ్డారు. వీడియోల కోసం కారును వెంటాడారు. ఈ క్ర‌మంలో రెండు బైక‌ర్లు ఢీకొన్నారు.

విట్ట‌ల్ మాల్యా రోడ్డులో ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. కారును ఛేజ్ చేస్తూ కింద ప‌డ్డ బైక‌ర్ల వీడియో కూడా రిలీజైంది. థార్డ్ఐ అనే సోష‌ల్ మీడియా యూజ‌ర్ ఆ క్లిప్‌ను త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో వీడియోను పోస్టు చేశారు. బ్యాలెన్స్ కోల్పోయిన కింద‌ప‌డ్డ బైక‌ర్స్‌ను మ‌రికొంద‌రు ఢీకొట్టారు. ఈ వీడియో ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్ అయ్యింది. ఆ క్లిప్‌ను ఇప్ప‌టికే ల‌క్ష మంది చూసేశారు. కొంద‌రు నెటిజ‌న్లు విమ‌ర్శించారు.

బెంగుళూరులో ట్రాఫిక్ క‌ష్టాలు ఎక్కువే. ర‌ద్దీ చాలా ఎక్కువ‌గా ఉంటుంద‌ని టామ్‌టామ్ అనే సంస్థ పేర్కొన్న‌ది. టామ్‌టామ్ ట్రాఫిక్ ఇండెక్స్ త‌మ స్ట‌డీలో భాగంగా 55 దేశాల్లోని 387 న‌గ‌రాల‌ను అంచ‌నా వేసింది. ప్ర‌పంచంలోనే అత్యంత వ‌ర‌స్ట్ సిటీల్లో బెంగుళూరు ఆరు, పూణె ఏడ‌వ స్థానాల్లో ఉన్నాయి. బెంగుళూరులో 10 కిలోమీట‌ర్ల ప్ర‌యాణం స‌గ‌టును 28 నిమిషాలు ప‌డుతుంది. ఇక పూణెలో 10 కిలోమీట‌ర్ల దూరానికి 27 నిమిషాలు 50 సెక‌న్లు ప‌డుతుంది.

