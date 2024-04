Bengaluru Cafe Blast | ఫేక్‌ ఐడీలు, నగదు చెల్లింపులతో పోలీసుల కన్నుగప్పిన నిందితులు.. Video

April 13, 2024 / 02:47 PM IST

Bengaluru Cafe Blast : బెంగళూరులోని రామేశ్వరం కేఫ్‌ బ్లాస్ట్‌ కేసులో నిందితులైన అబ్దుల్‌ మతీన్‌ అహ్మద్‌ తాహా (Abdul Matheen Ahmed Taahaa), ముస్సావిర్‌ హుస్సేన్‌ షాజిబ్ (Mussavir Hussain Shazib)‌ లు.. గురువారం సాయంత్రం నేషనల్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్‌ ఏజెన్సీ (NIA) అధికారుల చేతికి చిక్కేవరకు వేర్వేరు రాష్ట్రాల్లో పలు మకాంలు మారుస్తూ తప్పించుకుతిరిగారు. ఈ విషయాన్ని ఎన్‌ఐఏ అధికారులు వెల్లడించారు. ఆ మేరకు కోల్‌కతాలోని ఇక్బాల్‌పూర్‌ ఏరియాలోగల డ్రీమ్‌ గెస్ట్‌ హౌస్‌లో నిందితులిద్దరూ రూమ్‌ బుక్‌ చేసుకుంటున్న దృశ్యాలు కింది వీడియోలో ఉన్నాయి.

#WATCH | West Bengal: CCTV visuals from Dream Guest House in Kolkata, where the two prime suspects of The Rameswaram Cafe blast case stayed from 25th March to 28th March using fake identity.

Both accused have been sent to police custody for 10 days.

