Watch: ఆకట్టుకున్న ఆటోల రేస్‌.. వీడియోలు వైరల్‌

November 5, 2023 / 08:46 PM IST

ముంబై: ఆటోల మధ్య రేస్‌ ( auto rickshaw race) ఎంతో ఆకట్టుకున్నది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో ఫార్ములా 1 రేస్‌ కన్నా ఎంతో వినోదాత్మకంగా ఉందని నెటిజన్లు కొనియాడారు. ఒక గ్రౌండ్‌లోని రేస్‌ ట్రాక్‌లో మూడు ఆటోల మధ్య పోటీ జరిగింది. ఒక వ్యక్తి జెండా ఊపడంతో మూడు ఆటోలు పరుగులు తీశాయి. అయితే ఏ ఆటో గెలిచిందో అన్నది స్పష్టం కాలేదు. ఈ ఆటో రేస్ మహారాష్ట్రలో జరిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

కాగా, ‘ఆటో జీపీ’ శీర్షికతో తొలుత రెడ్డిట్‌లో పోస్ట్‌ చేసిన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేశారు. ఫార్ములా 1 రేస్‌ కన్నా ఎంతో వినోదాత్మకంగా ఉందని కొందరు కొనియాడారు. అయితే ఆటో డ్రైవర్లు రోడ్డుపై చేసే విన్యాసాలు ఈ రేస్‌లో కూడా చేసి ఉంటే మరింత ఫన్‌గా ఉండేదని ఒకరు వ్యాఖ్యానించారు.

మరోవైపు మంగళవారం మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లీ జిల్లాలో రివర్స్ ఆటో డ్రైవింగ్ పోటీలు నిర్వహించారు. సంగమేశ్వర యాత్ర సందర్భంగా హరిపూర్ గ్రామంలో జరిగిన ఈ పోటీలు ఎంతో ఆకట్టుకున్నాయి. రివర్స్‌ ఆటో రేస్ వీడియో క్లిప్స్‌ కూడా సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

#WATCH | Maharashtra: A reverse auto rickshaw driving competition was organised at Haripur village, Sangli on the occasion of Sangameshwar Yatra today. pic.twitter.com/dlkMdompnz

— ANI (@ANI) January 24, 2023