June 2, 2023 / 06:00 PM IST

న్యూఢిల్లీ: మహిళా రెజ్లర్లపై లైంగిక దాడి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రెజ్లర్స్‌ ఫెడరేషన్‌ చీఫ్‌ బ్రిజ్‌ భూషణ్‌ను జూన్‌ 9లోగా అరెస్ట్‌ చేయాలని రైతు నేతలు డిమాండ్‌ చేశారు. లేనిపక్షంలో తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ఈ మేరకు శుక్రవారం అల్టిమేటమ్‌ ఇచ్చారు. రైతు నాయకుడు రాకేష్‌ తికాయిత్‌ (Rakesh Tikait) మీడియాతో మాట్లాడారు. రెజ్లర్స్‌ ఆందోళనను కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలని కోరారు. బ్రిజ్‌ భూషణ్‌ శరణ్‌ సింగ్‌ను అరెస్ట్‌ చేయడంపై తాము ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. జూన్‌ 9లోగా ఆయనను అరెస్ట్‌ చేయకపోతే నిరసనలను మరింత తీవ్రం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ‘జూన్ 9 న రెజ్లర్లతో కలిసి ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్‌కు వెళ్తాం. దేశవ్యాప్తంగా పంచాయితీలు నిర్వహిస్తాం’ అని అన్నారు.

కాగా, రైతుల మహా పంచాయితీ ఒత్తిడి వల్ల బ్రిజ్‌ భూషణ్‌ దిగి వచ్చినట్లు రైతు నేత రాకేష్‌ తెలిపారు. అందుకే ఈ నెల 5న అయోధ్యలో తలపెట్టిన ర్యాలీని ఆయన రద్దు చేసుకున్నారని చెప్పారు. ‘హర్యానా నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పెద్ద సందేశం ఇస్తున్నాం. బ్రిజ్‌ భూషణ్‌పై చర్యలకు వారం రోజుల సమయం ఇస్తున్నాం’ అని వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు.

#WATCH | Haryana: We have taken a decision that Govt must address the grievances of wrestlers and he (Brij Bhushan Sharan Singh) should be arrested otherwise we will go with wrestlers to Jantar Mantar, Delhi on June 9 and will hold panchayats across the nation: Farmer leader… pic.twitter.com/dEnpTr4TmL

"If we aren't allowed to sit at Jantar Mantar on June 9 then there will be an announcement of Andolan," announces Khap leaders after meeting in support of wrestlers

Central govt has time till June 9. We will not compromise on anything less than the arrest of Brij Bhushan Sharan… pic.twitter.com/sR9jS4bjmg

— ANI (@ANI) June 2, 2023