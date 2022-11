November 28, 2022 / 04:17 PM IST

ముంబై : కార్పొరేట్ దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హింద్ర సోష‌ల్ మీడియాలో నిత్యం చురుకుగా ఉంటూ నెటిజ‌న్ల‌లో జోష్ నింపుతూనే స్ఫూర్తిదాయక పోస్ట్‌ల‌ను పెడుతుంటారు. మండే మోటివేష‌న్ పోస్ట్‌తో పారిశ్రామిక దిగ్గ‌జం వారం ఆరంభంలో నెటిజ‌న్ల‌లో స్ఫూర్తి నింపారు.

You may be able to go in to work on Mondays with a smile on your face if you acknowledge inside yourself that the world’s a madhouse & we’re all a bit crazy. Just make sure you try to be ‘crazy good’ at what you do…! pic.twitter.com/kyw8YRLzxH

— anand mahindra (@anandmahindra) November 28, 2022