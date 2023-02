February 20, 2023 / 06:44 PM IST

న్యూఢిల్లీ : సోష‌ల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉండే కార్పొరేట్ దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హీంద్ర త‌ర‌చూ ఆలోచ‌న రేకెత్తించే వీడియోలు, పోస్ట్‌ల‌ను ఆన్‌లైన్‌లో షేర్ చేస్తుంటారు. మండే మోటివేష‌న్‌లో భాగంగా ఆనంద్ మ‌హీంద్ర లేటెస్ట్‌గా ఓ ఇన్‌స్పిరేష‌న‌ల్ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు.

Be a lighthouse. Let the waves keep buffeting you, trying to knock you down. But if you stand tall and believe in yourself your light will keep shining… #MondayMotivation pic.twitter.com/3za8Ws3sYV

— anand mahindra (@anandmahindra) February 20, 2023