January 30, 2023 / 02:11 PM IST

న్యూఢిల్లీ : స్ఫూర్తిదాయక పోస్టుల‌తో నెటిజ‌న్ల‌లో ఆలోచ‌న రేకెత్తించే పారిశ్రామిక దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హింద్ర స‌రికొత్త వీడియోను సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. మండే మోటివేష‌న్ సిరీస్‌లో భాగంగా నోరు తెరిచిన మ్యాన్‌హోల్‌ను ఓ వ్య‌క్తి కాంక్రీట్‌తో క‌ప్పేసిన వీడియో క్లిప్‌ను ఆనంద్ మ‌హింద్ర రీట్వీట్ చేశారు. హౌ థింగ్స్ వ‌ర్క్ అనే పేజ్ ఈ వీడియోను తొలుత పోస్ట్ చేసింది.

Successful results come from unrelenting attention to quality in the smallest details of your work. This man doesn’t need to read any management bibles on the pursuit of excellence. He could teach a course on that himself… #MondayMotivation https://t.co/pEoNVSc0ZK

— anand mahindra (@anandmahindra) January 30, 2023