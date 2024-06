Akhilesh Yadav | ఆప్‌ మంత్రి అతిషిని ఆసుపత్రిలో పరామర్శించిన అఖిలేష్‌

June 26, 2024 / 03:24 PM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నీటి సమస్యపై ఈ నెల 21న నిరాహార దీక్ష చేపట్టి ఆసుపత్రి పాలైన ఆప్‌ మంత్రి అతిషిని సమాజ్‌వాదీ పార్టీ (ఎస్పీ) అధ్యక్షుడు అఖిలేష్ యాదవ్ (Akhilesh Yadav ) పరామర్శించారు. ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఎల్‌ఎన్‌జేపీ హాస్పిటల్‌లో అడ్మిట్‌ అయిన ఆమెను బుధవారం ఆయన కలిశారు. అనంతరం అఖిలేష్‌ యాదవ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఢిల్లీ నీటి శాఖ మంత్రి అతిషి ఆరోగ్యం గురించి ఆరా తీసేందుకు ఆసుపత్రికి వచ్చినట్లు తెలిపారు. ఆమెకు ధైర్యం మాత్రమే కాదు, ప్రజల కోసం ఎలా పోరాడాలో కూడా తెలుసని అన్నారు. ఢిల్లీ సమస్యల పరిష్కారం కోసం అతిషి నిరంతరం పోరాడుతూనే ఉంటుందని అన్నారు.

కాగా, ఈ సందర్భంగా బీజేపీపై అఖిలేష్‌ యాదవ్‌ మండిపడ్డారు. కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు సమస్యలు పెరిగాయని విమర్శించారు. ఢిల్లీ ప్రభుత్వంపై కేంద్రం చాలా వివక్ష చూపిందని ఆయన ఆరోపించారు. ఢిల్లీలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఆరోగ్యం, విద్య, ఇతర సౌకర్యాలను మెరుగుపరిచేందుకు కృషి చేశారని అన్నారు. అయితే కేంద్రం ఆయనకు అడ్డకులు సృష్టించిందని ఆరోపించారు. బీజేపీకి ముప్పు కలిగించే వ్యక్తులపై సీబీఐ, ఈడీని ప్రయోగిస్తున్నారని, ఆ సంస్థలను కేంద్రం దుర్వినియోగం చేస్తున్నదని అఖిలేష్‌ యాదవ్‌ మండిపడ్డారు.

#WATCH | SP chief Akhilesh Yadav arrives at Lok Nayak Hospital to meet Delhi minister and AAP leader Atishi who is admitted here.

She was brought here on the late night of June 25 after her health deteriorated during her indefinite hunger strike over Delhi water crisis and… pic.twitter.com/e0AouOjg5f

