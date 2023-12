December 14, 2023 / 04:16 PM IST

చండీగఢ్‌: పార్క్‌లో డ్రగ్స్‌ సేవిస్తూ ఒక యువకుడు దొరికిపోయాడు. ఆకస్మికంగా పార్క్‌ను తనిఖీ చేసిన ఆ ప్రాంత ఎమ్మెల్యే ఆ యువకుడి చెంపపై కొట్టారు. (AAP MLA Kulwant Singh Sidhu Slaps Youth) ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. పంజాబ్‌లోని లూథియానాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆటమ్ నగర్ నియోజకవర్గం పరిధిలోని ఒక పార్క్‌లో కొందరు యువకులు డ్రగ్స్‌ సేవిస్తున్నట్లు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) ఎమ్మెల్యే కుల్వంత్ సింగ్ సిద్ధూకు తెలిసింది. దీంతో ఆయన పోలీసులతో కలిసి ఆ పార్క్‌కు వెళ్లారు. ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. వీరిని చూసి కొందరు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. అయితే డ్రగ్స్‌ సేవిస్తూ ఒక యువకుడు దొరికిపోయాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యే కుల్వంత్ సింగ్ సిద్ధూ మీడియా ముందే ఆ యువకుడి చెంపపై కొట్టారు.

కాగా, ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించారు. యువకుడి చెంపపై ఆప్‌ ఎమ్మెల్యే కొట్టడాన్ని కొందరు తప్పుపట్టారు. ప్రజాప్రతినిధులు చట్టాన్ని తమ చేతుల్లోకి తీసుకోవడం తగదని మరికొందరు వ్యాఖ్యానించారు. యువత డ్రగ్స్‌కు బానిస కాకుండా చూడాలని కొందరు సూచించారు.

AAP MLA Kulwant Singh Sidhu from Atam Nagar, Ludhiana, slapped a boy. The MLA said, upon receiving the complaint, that many youngsters are consuming drugs in the park. He conducted a surprise check, and upon reaching, many of them ran away, and one of them got caught. The MLA… pic.twitter.com/yxKC11lqrW

