Wild Elephant | దారితప్పి జనావాసాల్లోకి గజరాజు.. బంధించి తీసుకెళ్లే పనిలో అటవీ అధికారులు.. Video

February 2, 2024 / 05:16 PM IST

Wild Elephant: ఓ గజరాజు దారితప్పి జనావాసాల్లోకి వచ్చింది. సమీప అటవీ ప్రాంతం నుంచి గ్రామాల్లోకి వచ్చి తిరుగుతోంది. దాంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. ఏనుగు ఎటు నుంచి ఎటొచ్చి దాడి చేస్తుందోనని భయపడుతున్నారు. మరోవైపు పంట చేలను కూడా ఆ గజరాజు ధ్వంసం చేస్తోంది.

కేరళ రాష్ట్రం వాయనాడ్‌ జిల్లాలోని మనంతవాడి పట్టణంలో ప్రస్తుతం ఏనుగు తిరుగుతోంది. పట్టణవాసుల ద్వారా సమాచారం అందుకున్న అటవీ అధికారులు ఆ ఏనుగును బంధించేందుకు మనంతవాడికి చేరుకున్నారు. ఏనుగుకు మత్తుమందు ఇచ్చి బంధించి, ఆ తర్వాత అడవిలో విడిచిపెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

#WATCH | Wild elephant enters Mananthavady town in the Wayanad district of Kerala; Forest Department to tranquillize and shift it pic.twitter.com/Fyos3AfDG1

— ANI (@ANI) February 2, 2024