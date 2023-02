February 2, 2023 / 05:15 PM IST

Gulab Jamuns | మన‌కు రుచిక‌ర‌మైన స్వీట్స్, ఆహారం తినాలంటే.. త‌క్ష‌ణ‌మే ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డ‌ర్ చేస్తాం. ఆ ఆహార ప‌దార్థాలు క్ష‌ణాల్లోనే మ‌న ముంగిట వాలిపోతుంటాయి. అయితే ప‌లు ఫుడ్ యాప్స్ భోజ‌న ప్రియుల‌ను ఆక‌ర్షించేందుకు ప‌లు ర‌కాల ఆఫ‌ర్ల‌ను ప్ర‌క‌టిస్తుంటాయి. బిజినెస్ స్ట్రాట‌జీగా ప్ర‌క‌టించే ఆ ఆఫ‌ర్ల‌కు మ‌నం కూడా ఆక‌ర్షితులం అవుతుంటాం. ఆ మాదిరిగానే జొమాటో యాప్‌.. గులాబ్ జామ్‌ల‌పై ప్ర‌త్యేక ఆఫ‌ర్ ప్ర‌క‌టించింది.

2 గులాబ్ జామ్‌ల ధ‌ర రూ. 400. అయితే వీటిపై 80 శాతం డిస్కౌంట్ వ‌స్తుంద‌ని ఆ ధ‌ర కింద పేర్కొంది. అంటే ఆ రెండు గులాబ్ జామ్‌లు కేవ‌లం రూ. 80కే వస్తాయి. ఈ ప్ర‌క‌ట‌న‌ను భూపేంద్ర అనే యూజ‌ర్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో షేర్ చేశాడు. అయితే 200 గ్రాముల గాజర్ హ‌ల్వా ధ‌ర రూ. 600(కేజీ రూ. 3 వేలు). 80 శాతం డిస్కౌంట్ త‌ర్వాత 200 గ్రాముల హ‌ల్వా కేవ‌లం రూ. 120కే వ‌చ్చిన‌ట్లు భూపేంద్ర పేర్కొన్నాడు.

రూ. 400 కే 2 గులాబ్‌జామ్‌లను పొందిన‌ప్పుడు.. కేజీ రూ. 3 వేలు ఉన్న హ‌ల్వా.. 80 శాతం డిస్కౌంట్ త‌ర్వాత ఎంత‌కు వ‌స్తుంది..? ఇంత త‌క్కువ ధ‌ర‌కు గులాబ్ జామ్‌లను విక్ర‌యించ‌డాన్ని న‌మ్మ‌లేక‌పోతున్నాను. నేను నిజంగానే 2023 సంవ‌త్స‌రంలో జీవిస్తున్నానా? అనిపించింది. 2023 ఏడాదిలో జీవించే ప్ర‌జ‌ల‌కు ఇది ఎంతో సౌక‌ర్య‌వంతంగా ఉంద‌ని భూపేంద్ర పేర్కొన్నాడు.

400 rupees for 2 Gulab Jamun, 3000 rupees kg Gajar halwa, after that 80% off. Can’t believe that it is that much cheap. Am I really living in 2023?#Zomato is too generous for people living in 2023#zomatobanarhapagal, #createdinflation, #jiyetojiyekaise @deepigoyal pic.twitter.com/AdvFVbhBvu

— Bhupendra (@sbnnarka) January 22, 2023