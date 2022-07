July 8, 2022 / 11:03 AM IST

నారా: జ‌పాన్ మాజీ ప్ర‌ధాని షింజో అబేపై ఇవాళ హ‌త్యాయ‌త్నం జ‌రిగింది. ఆయ‌న ఛాతిలోకి ఆగంత‌కుడు గ‌న్‌తో కాల్చాడు. నారా న‌గ‌రంలో ఉన్న ఓ వీధిలో ప్ర‌సంగిస్తున్న స‌మ‌యంలో ఆయ‌న‌పై కాల్పులు జ‌రిగాయి. కార్డియోప‌ల్మోన‌రీ అరెస్ట్‌లో అబే ఉన్న‌ట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు. హాస్పిట‌ల్‌కు తీసుకువెళ్తున్న స‌మ‌యంలో ఆయ‌న స్పృహ‌లో లేరు. షింజో అబే ఛాతి నుంచి విప‌రీతంగా ర‌క్తం కారింది. కాల్పుల‌కు పాల్ప‌డిన వ్య‌క్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అబేపై రెండు రౌండ్ల‌ కాల్పులు జ‌రిగిన‌ట్లు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్న వీడియోల ద్వారా స్ప‌ష్టం అవుతోంది.

What a terrible news. #ShinzoAbe, a steadfast friend of India and a global stalwart, shot at in the Japanese city of Nara. Assailant arrested, his details unknown. Hope Abe survives. pic.twitter.com/pWGWKbDV5t

