కరెంటు తీగలపై కూలిన విమానం.. 90 వేల ఇండ్లకు నిలిచిన విద్యుత్‌

November 28, 2022 / 07:16 AM IST

వాషింగ్టన్‌: అమెరికాలోని మేరిలాండ్‌ (Maryland) రాష్ట్రంలో తేలికపాటి విమానం విద్యుత్‌ తీగలపై కూలిపోయింది. దీంతో మాంట్‌గొమెరీ కౌంటీలో విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిచిపోయింది. ఆదివారం రాత్రి కురిసిన వానల కారణంగా ఓ చిన్నపాటి విమానం మాంట్‌గొమెరీ కౌంటీకి విద్యుత్‌ సరఫరా చేసే తీగలపై కూలిపోయింది. దీంతో వైర్లు తెగిపోయాయి.

ఈ కారణంగా పట్టణంలోని 90 వేలకుపైగా నివాస, వాణిజ్య సముదాయాలకు విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిచిపోయింది. కౌంటీలోని పావు భాగం ప్రస్తుతం అంధకారంలో చిక్కుకున్నదని అధికారులు తెలిపారు. అయితే ఈ ప్రమాదం వల్ల ఎవరికీ ఎలాంటి హానీ జరుగలేదని వెల్లడించారు. అయితే ఈ ప్రమాదానికి గల స్పష్టమైన కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదని పోలీసులు చెప్పారు.

A small plane has crashed into power lines in the area of Rothbury Dr & Goshen Rd, taking out power to parts of the county.@mcfrs is on scene. PLEASE AVOID THE AREA, as there are still live wires. #MCPD #MCPNews

— Montgomery County Department of Police (@mcpnews) November 27, 2022