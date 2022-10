October 5, 2022 / 03:35 PM IST

స్టాక్‌హోమ్‌: ద రాయ‌ల్ స్వీడిష్ అకాడ‌మీ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఇవాళ ర‌సాయ‌శాస్త్రంలో నోబెల్ బ‌హుమ‌తిని ప్ర‌క‌టించింది. ఈ ఏడాది ముగ్గురికి కెమిస్ట్రీలో నోబెల్ ద‌క్కింది. శాస్త్ర‌వేత్త‌లు క‌రోలిన్ ఆర్ బెర్టోజి, మోర్టెన్ మెల్డాల్‌, కే బారీ షార్ప్‌లెస్‌ల‌కు ఈ పుర‌స్కారం సంయుక్తంగా ల‌భించింది. క్లిక్ కెమిస్ట్రీతో పాటు బ‌యోఆర్దోగోన‌ల్ కెమిస్ట్రీలో చేసిన ప‌రిశోధ‌న‌ల‌కు గాను వీరికి నోబెల్ ద‌క్కింది.

