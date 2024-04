April 13, 2024 / 12:55 PM IST

సిడ్నీ: ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ మాల్‌(Sydney Mall)లో క‌త్తిపోట్ల దాడి జ‌రిగింది. ఆ అటాక్‌లో న‌లుగురు మృతిచెందిన‌ట్లు స‌మాచారం ఉన్న‌ది. సిడ్నీలోని బోండీ జంక్ష‌న్ వెస్ట్‌ఫీల్డ్‌లో ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. కత్తిపోట్ల‌తో పాటు కాల్పుల ఘ‌ట‌న కూడా జ‌రిగిన‌ట్లు ప్రాథ‌మిక స‌మాచారం ద్వారా తెలుస్తోంది. క‌త్తిపోట్లు, కాల్పులతో ద‌ద్ద‌రిల్లిన ఆ మాల్ నుంచి వంద‌ల సంఖ్య‌లో జ‌నం ప‌రుగులు తీసిన‌ట్లు ప్ర‌త్య‌క్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. వెస్ట్‌ఫీల్డ్ మాల్‌లో కాల్పులు శ‌బ్ధం వినిపించిన‌ట్లు స్థానిక మీడియా చెప్పింది. ప్ర‌స్తుతం ఆ ప్రాంతంలో ప‌రిస్థితి భ‌యాన‌కంగానే ఉన్న‌ది. మాల్‌కు వ‌చ్చిన క‌స్ట‌మ‌ర్ల‌ను త‌ర‌లించారు. భారీ సంఖ్య‌లో అంబులెన్సులు, పోలీసుల వాహ‌నాలు ఉన్నాయి.

The initial image of the perpetrator responsible for the terrorist attack in Sydney, Australia, has been released. He carried out the stabbing at a shopping mall located in a Jewish district (Westfield Bondi), opposite an Israeli restaurant.

Now a Terrorist Attack in Sydney inside Westfield Bondi Shopping mall

– As per various reports, at least 10 people killed by terrorists.

– They shot and stabbed civilians

– Police killed one terrorist on the spot

– Shoppers have been evacuated

Many more news yet to come. pic.twitter.com/jZi3xZcpPO

— Sunanda Roy 👑 (@SaffronSunanda) April 13, 2024