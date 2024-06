June 14, 2024 / 10:29 AM IST

ఇట‌లీ: అమెరికా అధ్య‌క్షుడు జో బైడెన్(Joe Biden) .. విచిత్ర స‌మ‌స్య‌తో బాధ‌ప‌డుతున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. ఇట‌లీలో జ‌రుగుతున్న జీ7 స‌మావేశాల్లో పాల్గొనేందుకు వెళ్లిన ఆయ‌న‌.. అక్క‌డ గ‌మ్మ‌త్తుగా ప్ర‌వ‌ర్తించారు. ఇట‌లీ ప్ర‌ధాని జార్జియా మెలోనీని ఓ స్టేజ్‌పై క‌లిసేందుకు వెళ్లిన ఆయ‌న‌.. ఆ నేత‌ను హ‌గ్ చేసుకున్న త‌ర్వాత‌.. చేతిని ఎత్తి సెల్యూట్ చేశారు. ఆ త‌ర్వాత నెమ్మ‌దిగా స్టేజ్ మీద నుంచి వెళ్లిపోయారు. క‌న్ఫ్యూజ‌న్‌లో ఉన్న బైడెన్‌.. ఇట‌లీ ప్ర‌ధానికి సెల్యూట్ ఎందుకు చేశారో అర్థం కాకుండా ఉన్న‌ది.

Biden appears confused as he SALUTES Italian Prime Minister Giorgia Meloni and then walks off at the G7 Summit.

pic.twitter.com/hua11bi1mt

— Oli London (@OliLondonTV) June 13, 2024