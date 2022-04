April 14, 2022 / 01:02 PM IST

ఇస్లామాబాద్‌: పాకిస్థాన్‌లో మాజీ ప్ర‌ధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్‌, ప్ర‌స్తుత ప్ర‌ధాని షెహ‌బాజ్ ష‌రీఫ్ మ‌ద్ద‌తుదారులు కొట్టుకున్నారు. ఓ పెద్ద స్టార్ హోట‌ల్‌లో ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. దానికి సంబంధించిన వీడియోను సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. ఇమ్రాన్, షెహ‌బాజ్ మ‌ద్ద‌తుదారులు ఒక‌రిపై ఒక‌రు డ్రింక్స్ , ఫుడ్ విసురుకున్నారు. తిట్టుకున్నారు. న‌ల్ల దుస్తుల్లో ఉన్న ఓ వ్య‌క్తి.. ఏకంగా ఓ వృద్ధుడిపై దాడికి దిగాడు. భారీ పంచ్‌లు విసిరాడు. నేల‌పై కూలిన వృద్ధుడిని లాక్కెళ్లారు. అవిశ్వాస తీర్మానం ద్వారా ఇమ్రాన్‌ను ప్ర‌ధాని ప‌ద‌వి నుంచి త‌ప్పించిన విష‌యం తెలిసిందే. అత‌ని స్థానంలో మాజీ ప్ర‌ధాని న‌వాజ్ ష‌రీఫ్ సోద‌రుడు షెహ‌బాజ్ ష‌రీఫ్ దేశ ప్ర‌ధానిగా ఎన్నిక‌య్యారు. ఇమ్రాన్‌, షెహ‌బాజ్ మ‌ద్ద‌తుదారులు కొట్టుకున్న వీడియో ఇదే.

Brawl breaks out between supporters of Imran and Sharifs. Pen-chor pen-chor and objects hurled at each other. pic.twitter.com/dKIOmehmbT

— Smita Prakash (@smitaprakash) April 12, 2022