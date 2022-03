March 31, 2022 / 01:27 PM IST

టెక్సాస్‌: హ‌బుల్ టెలిస్కోప్ రికార్డు బ్రేక్ చేసింది. రోద‌సిలో అత్యంత సుదూరంలో ఉన్న కొత్త న‌క్ష‌త్రాన్ని క‌నుగొన్న‌ది. 12.9 బిలియ‌న్ కాంతి సంవ‌త్స‌రాల దూరంలో ఆ న‌క్ష‌త్రం ఉన్న‌ట్లు గుర్తించారు. అంటే ఆ న‌క్ష‌త్రం నుంచి భూమికి వెలుతురు చేరేందుకు 12.9 బిలియ‌న్ సంవ‌త్స‌రాలు ప‌డుతుంద‌ని నాసా తెలిపింది. ఎరండాల్ అని దానికి పేరు పెట్టారు. ఎరండాల్ అంటే మార్నింగ్ స్టార్ అన్న అర్థం వ‌స్తుంద‌ని నాసా పేర్కొన్న‌ది. గ‌తంలో 2018లోనే హ‌బుల్ ఓ కొత్త న‌క్ష‌త్రాన్ని క‌నుగొన్న‌ది. ఆ న‌క్ష‌త్రం 9 బిలియ‌న్ల కాంతి సంవ‌త్స‌రాల దూరంలో ఉంది. అయితే ఆ రికార్డును ఇప్పుడు హ‌బుల్ బ్రేక్ చేసిన‌ట్లు నాసా వెల్ల‌డించింది.

ఈ కొత్త న‌క్ష‌త్ర ప‌రిశోధ‌న‌కు సంబంధించిన ప‌త్రాల‌ను నేచ‌ర్ ప‌త్రిక‌లో ప్ర‌చురించారు. సూర్యుడి క‌న్నా 50 రెట్లు అధిక ప్ర‌మాణంతో ఉంటుంద‌ని ప‌రిశోధ‌కులు అంచ‌నా వేశారు. ల‌క్ష‌ల సంఖ్య‌లో ఆ న‌క్ష‌త్రం సూర్య‌డి క‌న్నా ఎక్కువ తేజ‌స్సుతో వెలిగిపోతుంద‌న్నారు. WHL0137-08 గెలాక్సీలో ఆ న‌క్ష‌త్రం ఉంద‌ని, దాన్ని ఇంకా లోతుగా అధ్య‌య‌నం చేస్తున్న‌ట్లు చెప్పారు. ఎరండాల్ న‌క్ష‌త్రాన్ని జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్‌తో స్ట‌డీ చేయ‌నున్న‌ట్లు నాసా తెలిపింది.

RECORD BROKEN: Hubble observed the farthest individual star ever seen!

This extraordinary new benchmark detected light from a star that existed within the first billion years after the universe's birth in the big bang.

Find out more: https://t.co/2ivkk1iqz3 pic.twitter.com/X7qcijwx24

— Hubble (@NASAHubble) March 30, 2022