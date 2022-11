November 16, 2022 / 01:24 PM IST

లండ‌న్ : భార‌త యువ ప్రొఫెష‌న‌ల్స్‌కు బ్రిట‌న్ ప్ర‌ధాని రిషి సునాక్ తీపిక‌బురు అందించారు. భార‌త్ నుంచి బ్రిట‌న్‌లో ప‌నిచేసేందుకు ఏటా 3000 మంది యువ ప్రొషెష‌న‌ల్స్‌ను అనుమ‌తించే స‌రికొత్త వీసా ప‌ధ‌కానికి బ్రిట‌న్ ప్ర‌ధాని గ్రీన్‌సిగ్న‌ల్ ఇచ్చారు. గ‌త ఏడాది ఇరు దేశాల మ‌ధ్య కుదిరిన వ‌ల‌స భాగ‌స్వామ్య ఒప్పందం స్ఫూర్తితో ఈ త‌ర‌హా ప‌ధ‌కం కింద ల‌బ్ధి పొందిన తొలి వీసా-నేష‌న‌ల్ దేశంగా భార‌త్ నిలిచింద‌ని బ్రిట‌న్ పేర్కొంది.

Today the UK-India Young Professionals Scheme was confirmed, offering 3,000 places to 18–30 year-old degree educated Indian nationals to come to the UK to live and work for up to two years. pic.twitter.com/K6LlSDLne4

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) November 16, 2022