Watch: ఒక దేశ అధ్యక్షుడి విమానం ప్రమాదకరంగా స్టంట్‌.. వీడియో వైరల్‌

May 27, 2023 / 05:54 PM IST

బ్యూనస్ ఎయిర్స్: ఒక దేశ అధ్యక్షుడు ప్రయాణించే విమానం ప్రమాదకరంగా స్టంట్‌ చేసింది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ (Viral Video) అయ్యింది. దక్షిణ అమెరికా దేశమైన అర్జెంటీనాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆ దేశ అధ్యక్షుడు అల్బెర్టో ఫెర్నాండెజ్ ప్రయాణించే అధికార విమానం (Argentina’s Presidential Plane) ప్రమాదకర విన్యాసాలు చేసింది. అధ్యక్షుడి కొత్త విమానమైన బోయింగ్‌ 757 పైలట్లు దానిని చాలా తక్కువ ఎత్తులో ప్రమాదకరంగా నడిపారు. ఎయిర్‌పోర్ట్‌లోని రన్‌వేపైకి ఆ విమానాన్ని సరిగా చేర్చలేకపోయారు. దీంతో ఆ విమానం తక్కువ ఎత్తు నుంచి తిరిగి గాల్లోకి లేచింది. ఈ సందర్భంగా ఆ విమానం ఒక పక్కకు ఒరిగి కింద పడిపోతున్నట్లుగా కనిపించింది. అయితే చివరికి ఆ విమానాన్ని పైలట్లు నియంత్రించారు. గాల్లో ఒక రౌండ్‌ తిరిగిన తర్వాత రన్‌పై సురక్షితంగా ల్యాండ్‌ చేశారు. అధ్యక్షుడి కొత్త విమానం తొలిసారి రాజధానిలోని ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో దిగినట్లు అర్జెంటీనా అధికారులు తెలిపారు.

కాగా, ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో అర్జెంటీనా అధ్యక్షుడి కొత్త విమాన పైలట్లపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ప్రమాదకరమైన, బాధ్యతారహితమైన, అనవసర విన్యాసాలని కొందరు తప్పుపట్టారు. ఒకవేళ ఏదైనా జరిగి ఉంటే? అని మరి కొందరు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయితే మరి కొందరు మాత్రం ఈ విన్యాసాన్ని, ఆ పైలట్ల సామర్థ్యాన్ని ప్రశంసించారు.

🚨🇦🇷 Argentina's new presidential plane, the 757, elegantly saves itself at the last moment.#UkraineWar #Russia #messi pic.twitter.com/rMZ1trRHlE

— Eren 𝕮🇹🇷 (@Eren50855570) May 26, 2023