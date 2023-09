watch: పేలిన డిస్టిలరీ ట్యాంకులు.. వీధుల్లో ఏరులై పారిన రెడ్‌ వైన్‌

September 13, 2023 / 05:06 PM IST

లిస్బన్‌: వైన్‌ నిల్వ చేసే ట్యాంకులు ప్రమాదవశాత్తు పేలాయి. ఈ నేపథ్యంలో మిలియన్ లీటర్ల రెడ్‌ వైన్‌ (Red Wine River) వీధుల్లో ఏరులాగా పారింది. ఇది చూసి స్థానికులు ఆశ్చర్యపోయారు. పోర్చుగల్‌ దేశంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. సావో లోరెంకో డి బైరో ప్రాంతంలోని లెవిరా డిస్టిలరీలో ఆదివారం ప్రమాదం జరిగింది. బాటిల్స్‌లోకి నింపేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న రెండు రెడ్‌ వైన్‌ ట్యాంకులు పేలిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో 2.2 మిలియన్‌ లీటర్ల రెడ్‌ వైన్‌ నదీ ప్రవాహం మాదిరిగా ఆ ప్రాంత వీధుల్లో ప్రవహించింది. ఇది చూసి స్థానికులు నోరెళ్లబెట్టారు.

కాగా, ఈ ప్రమాదం వల్ల సుమారు 30 లక్షల బాటిల్స్‌లోకి నింపేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న ఆరు లక్షల గ్యాలన్ల రెడ్‌ వైన్‌ నేలపాలైనట్లు స్థానిక మీడియా తెలిపింది. ఏరులా పారిన ఈ వైన్‌తో ఒలింపిక్‌ సైజ్‌ స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌ను నింపవచ్చని పేర్కొంది. అలాగే దీని వల్ల పర్యావరణానికి హాని కలుగవచ్చని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

మరోవైపు లెవిరా డిస్టిలరీ సంస్థ దీనిపై స్పందించింది. వినియోగానికి అనువైన రెండు డీవోసీ వైన్ స్టోరేజీ యూనిట్లు పగిలిపోవడంతో ఈ సంఘటన జరిగినట్లు తెలిపింది. ఈ సంఘటన పట్ల తీవ్రంగా చింతిస్తున్నట్లు ఫేస్‌బుక్‌ పోస్ట్‌లో పేర్కొంది. స్థానికులకు కలిగిన ఇబ్బందులు, ఇండ్లకు జరిగిన నష్టంపట్ల క్షమాపణలు కూడా చెప్పింది. అయితే దీని వల్ల ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని పేర్కొంది. కాగా, ఆ పట్టణంలోని ఏటవాలు కొండపై నుంచి లక్షలాది లీటర్ల రెడ్‌ వైన్ వీధుల్లో ప్రవహించిన వీడియో క్లిప్స్ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

A definitely different type of flood

A river of red wine flows through São Lourenco do Bairro in Portugal when the local distillery's 2.2 million liter tanks burst

Anadia Fire Department blocked the flood diverting it away from the river into a fieldpic.twitter.com/3AhIFt5rEH

— Massimo (@Rainmaker1973) September 11, 2023