USA | అమెరికాలో మరోసారి కాల్పుల మోత.. ఎనిమిది మంది మృతి

January 23, 2024 / 08:41 AM IST

వాషింగ్టన్‌: అమెరికాలో (USA) మరోసారి తుపాకీ మోతతో దద్దల్లింది. చికాగోలోని (Chicago) జోలియెట్‌ పట్టణంలో ఓ దుండగుడు జరిపిన కాల్పుల్లో (Shooting) ఎనిమిది మంది మరణించారు. ఆది, సోమవారాల్లో రెండు వేర్వేరు ఇళ్లలో సాయుధుడు కాల్పులకు తెగబడ్డాడని అధికారులు తెలిపారు. నిందితుడిని రోమియో నాన్స్‌గా (Romeo Nance) గుర్తించామన్నారు. మరణించిన వారితో అతడికి ముందే పరిచయం ఉన్నట్లు అనుమానం వ్యక్తంచేస్తున్నారు.

మృతుల్లో ఒకరిని ఆదివారం చంపినట్లు, మిగిలిన ఏడుగురిని సోమవారం హత్యచేసినట్లు నిర్ధారించారు. నిందితుడు ఎరుపు రంగు టయోటా కారులో తప్పించుకు తిరుగుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అతడి గురించి ఎవరి దగ్గరైనా సమాచారం ఉంటే వెంటనే తెలియజేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ACTIVE INCIDENT (UPDATED) JANUARY 22, 2024 3:00 PM

At this moment, Detectives and Officers are conducting an active homicide investigation after Officers located multiple deceased individuals who had sustained gunshot wounds in two homes in the 2200 block of West Acres Road. pic.twitter.com/zOTKSjs0RC

— Joliet Police Department (@JolietPolice) January 22, 2024