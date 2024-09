September 10, 2024 / 10:55 AM IST

లూసియానా: అమెరికాలోని లూసియానా రాష్ట్రంలో ఉన్న లేక్ చార్లెస్‌లోని హెర్జ్ ట‌వ‌ర్‌ను కూల్చేశారు(Skyscraper Imploded). 22 అంత‌స్థుల ఆ బిల్డింగ్ క్ష‌ణాల్లో నేల‌మ‌ట్టం అయ్యింది. ప్ర‌త్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన పేలుడు ప‌దార్ధాల‌తో ఆ భ‌వంతిని పేల్చేశాడు. కూలిన త‌ర్వాత ఆ బిల్డింగ్‌కు చెందిన శిథిలాల దాదాపు అయిదు అంత‌స్తుల ఎత్తు వ‌ర‌కు ఉన్న‌ట్లు అధికారులు తెలిపారు. కొన్నేళ్ల క్రితం వ‌చ్చిన లౌరా, డెల్టా హ‌రికేన్ల ద్వారా ఆ బిల్డింగ్ ధ్వంస‌మైంది. క్యాపిట‌ల్ వ‌న్ ట‌వ‌ర్‌గా ఫేమ‌స్ అయిన ఆ బిల్డింగ్‌.. దాదాపు నాలుగు ద‌శాబ్ధాలుగా స్థానికుల‌కు తెలుసు. 2020లో హ‌రికేన్ల రాక‌తో లూసియానాలో భారీ న‌ష్టం జ‌రిగింది. అయితే ఈ బిల్డింగ్ కూడా ఆ నాటి హ‌రికేన్ ధాటికి దెబ్బ‌తిన్న‌ది. కిటికీలు ప‌గిలిపోయాయి. ఆ బిల్డింగ్‌ను రిపేర్ చేసేందుకు నిర్మాణ సంస్థ అంగీక‌రించినా.. కోర్టు కేసు ద్వారా పేల్చివేత‌కు రంగం సిద్ధం చేశారు.

లాస్ ఏంజిల్స్‌కు చెందిన రియ‌ల్ ఎస్టేట్ సంస్థ హెర్జ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రూపు ఆ బిల్డింగ్ ఓన‌ర్లు. 167 మిలియ‌న్ల డాల‌ర్ల‌తో మ‌ళ్లీ ఆ బిల్డింగ్‌ను నిర్మించేందుకు రెఢీ అయ్యారు. బిల్డింగ్ పేల్చివేత‌కు సుమారు ఏడు మిలియ‌న్ల డాల‌ర్లు అయిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. ప్ర‌స్తుతం ఆ ప్రాప‌ర్టీ హెర్జ్ కంపెనీ వ‌ద్దే ఉన్న‌ది. కానీ భ‌విష్య‌త్తుపై క్లారిటీ లేదు.

