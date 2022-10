October 7, 2022 / 03:01 PM IST

ఓస్లో: ఈ ఏడాది నోబెల్ శాంతి పుర‌స్కారాన్ని ఓ వ్య‌క్తితో పాటు మ‌రో రెండు సంస్థ‌ల‌కు క‌లిపి ఇచ్చారు. నార్వేయ‌న్ నోబెల్ క‌మిటీ ఈ అవార్డును ప్ర‌క‌టించింది. బెలార‌స్‌కు చెందిన మాన‌వ హ‌క్కుల అడ్వ‌కేట్ అలెస్ బియాలియాస్కీతో పాటు ర‌ష్యాకు చెందిన మాన‌వ హ‌క్కుల సంస్థ‌, ఉక్రెయిన్‌కు చెందిన సివిల్ లిబ‌ర్టీస్‌ మాన‌వ హ‌క్కుల సంస్థ‌ల‌కు ఈ సారి ప్రైజ్ ద‌క్కింది.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022